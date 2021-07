Siza Vieira considera que é preciso as escolas se adaptarem às necessidades das empresas

O Ministro da Economia e Transição Digital afirma estar satisfeito com o efeito dos apoios sociais, que possibilitaram que as famílias conseguissem fazer face à crise.

No entanto, concordou com o empresário madeirense Luís Sousa em relação à necessidade de as empresas falarem com as escolas e universidades sobre as suas necessidades. É preciso que os currículos sejam adaptados às necessidades das empresas e que as pessoas sejam requalificadas para o sector tecnológico. Muitos sectores vão ter de se reinventar e é preciso que essa transição seja feita da melhor forma possível.

O PRR tem uma verba importante para qualificações e requalificações.