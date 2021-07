CGD regista menos 519 ME em moratórias a famílias e empresas em Junho

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) contabilizou 5.473 milhões de euros em moratórias a famílias e empresas em 30 de junho, menos 519 milhões de euros do que em janeiro, foi hoje anunciado.

"Em 30 de junho tínhamos 5.473 milhões de euros em moratórias, uma redução superior a 500 milhões de euros face a janeiro", anunciou, em Lisboa, o administrador José Brito.

Em causa, estão 57.263 operações, uma redução de 9.807 face a janeiro.

Por sua vez, as linhas de crédito Covid-19 ascenderam a 2.098 milhões de euros, quando em 31 de janeiro estavam em 1.266 milhões de euros.

As linhas de garantia pública representaram 1.258 milhões de euros e as de garantia FEI (Fundo Europeu de Investimento) 800 milhões de euros.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou 294 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 18% do que no período homólogo.