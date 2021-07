Embaixador de Portugal na África do Sul visitou negócios de portugueses afectados

O Embaixador de Portugal na África do Sul, Manuel Carvalho, visitou os negócios de portugueses afectados pela recente onda de violência na área de Joanesburgo.

O diplomata foi acompanhado pelo novo Adido Social, Diogo Franco, recém-chegado à África do Sul vindo de Portugal e que exerce as suas funções a partir do Consulado Geral de Portugal em Joanesburgo e de Adalberta Coimbra, Chanceler do Consulado Geral de Portugal em Joanesburgo.

Ontem, o embaixador visitou a empresa Cylinder Head King, de Virgílio Carreira e Lopes Bearing Engineering de João Paulo em City & Suburban street em Joanesburgo.

Cerca de 100 negócios portugueses no sector alimentar foram afectados. Vários estabelecimentos foram saqueados e vandalizados recentemente na África do Sul durante a violência pública após a prisão do ex-presidente Zuma.