Tribunal de Kiev mantém prisão domiciliária de opositor pró-russo Medvedchuk

O Tribunal de Recurso de Kiev manteve hoje a prisão domiciliária do deputado pró-russo Victor Medvedchuk - conotado como "amigo do Kremlin" e acusado na Ucrânia de alta traição -- recusando os argumentos da defesa do político.

"Manter em vigor a medida imposta pelo Tribunal de Pechorski, de prisão domiciliária até ao dia 07 de setembro", pode ler-se na decisão judicial sobre o recurso interposto por Medvechuk, citada pelo jornal 'online' Ukrinform.

Medvedchuk, líder do movimento Plataforma de Oposição pela Vida, tinha recorrido da sentença, por a considerar "política".

O opositor pró-russo acusou as autoridades ucranianas de tentarem "silenciar a oposição" e garantiu que continuará a lutar para provar a sua inocência.

Medvedchuk - que segundo a imprensa é padrinho de uma filha do Presidente russo, Vladimir Putin - está em prisão domiciliária desde meados de maio, por supostos negócios ilegais na península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e por divulgação de segredos de Estado.

Após a prisão do político pró-russo, Moscovo denunciou o processo de "purga do espaço político" na Ucrânia e avisou que responderia de maneira "oportuna e adequada".