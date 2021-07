Boa noite!

Rui Rebelo é bem merecedor do reconhecimento público que lhe foi prestado neste dia em que nos deixa, louvores porventura tardios e que se podiam dar generosamente em vida.

A gratidão colectiva – hoje partilhada pelo governo regional a tempo e horas – impõe-se. Por tudo o que já se disse ao longo do dia e pelas décadas de empenhado serviço na EEM. Mas também por aquilo que poucos ousam partilhar.

Os seus verdadeiros amigos sabem bem da firmeza que teve para travar apetites desmesurados, aguentando-se sem vacilar perante investidas ancestrais dos que tudo fizeram para privatizar a empresa estratégica, muitas vezes considerada como banco do governo. Veremos agora por quanto tempo se aguentará a eléctrica que muitos cobiçam na esfera pública.

Sempre que me cruzei profissionalmente com Rui Rebelo foi atencioso e sagaz, cooperando de diversas formas na missão informativa, ao seu estilo, sem querer ofuscar quem quer que fosse e com elevado respeito pela nosso trabalho, mesmo que sofrendo com algumas evidências. Daí que, do homem e do gestor, guardemos a imagem de competência e lisura, de generosidade e rigor. Até sempre.