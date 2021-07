Governo felicita Jorge Fonseca pelo 'bronze' e incentiva comitiva lusa

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou hoje o judoca Jorge Fonseca pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e deixou uma "palavra de incentivo" aos atletas lusos que estão no Japão.

"Uma satisfação enorme por ver o Jorge Fonseca chegar ao pódio olímpico, com a conquista da medalha de bronze", destacou João Paulo Rebelo, numa mensagem publicada na rede social Twitter, acompanhada por quatro fotografias do judoca, que arrecadou o terceiro lugar do pódio na categoria de -100 kg.

Na mesma nota, o governante dirigiu uma "palavra de incentivo e reconhecimento" aos atletas portugueses "pelos resultados alcançados" em Tóquio, deixando "o desejo de que todos realizem os seus sonhos".

O judoca Jorge Fonseca conquistou hoje o bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.

Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para waza-ari a 39 segundos do fim.

Portugal passou a contar quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze, três das quais no judo, por Telma Monteiro (-57 kg) no Rio2016, e Nuno Delgado (-81 kg) em Sydney2000, e, agora, Jorge Fonseca em Tóquio.

Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até 08 de agosto, em Tóquio.