Formalização da participação da RAM no capital social do Banco de Fomento está para breve

À margem da entrega dos Prémios Ambientais Zona Franca da Madeira, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, reiterou que o desejo da Região é “formalizar rapidamente a entrada e a participação da Região Autónoma da Madeira no capital social do Banco de Fomento.”

Para que este desejo se concretize, o Governo está a aguardar a vinda do Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, à Região, com Pedro Calado a avançar que julga que “até ao fim do mês essa visita se vai concretizar.” É durante essa visita que se vão definir os termos e as condições da Madeira no capital social do Banco de Fomento.

No fundo o desejo é que a Madeira possa ter “assento no conselho de administração e, sobretudo, nas políticas de decisão, de investimento daquele banco”, esclarece Pedro Calado. O vice-presidente do Governo Regional atesta: “Acima de tudo o que nós queremos fazer com esta participação é que as empresas da Região, todo o universo empresarial, possa ter acesso de forma determinante aos montantes de empréstimo que vão estar disponíveis para todo o tecido empresarial de Portugal.”

O que se quer é um “pé de igualdade com todas as empresas a nível a nacional, para um montante global a que o país possa aceder.” O número dois do Governo afirma não querer “condicionar percentagens, nem valores”, que estão ainda em cima da mesa, sendo que “qualquer percentagem é positiva, desde que a Madeira tenha uma palavra a dizer na forma como os fundos vão estar disponíveis.”