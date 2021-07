AMRAM manifesta pesar pelo falecimento do professor Virgílio Pereira

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) reuniu esta quarta-feira, 28 de Julho, em sessão ordinária, da qual resultaram entre outras, duas resoluções. A aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do professor Virgílio Pereira e a aprovação do estudo prévio da produção de cartografia vectorial dos municípios da RAM integrados na AMRAM.

A AMRAM – Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do Professor Virgílio Pereira enaltecendo a intervenção pública pautada por uma irrepreensível conduta cívica, elevada cultura democrática e competência política, qualidades amplamente reconhecidas e que o levaram a ocupar diversas funções de grande responsabilidade. O Professor Virgílio Pereira ocupou vários cargos públicos, tendo sido nomeadamente Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira no ano de 1994, sendo que o cargo que lhe ofereceu maior notoriedade foi o de Presidente da Câmara Municipal do Funchal, cargo que ocupou de 03/10/1974 até 03/01/1983 e, mais tarde, de 07/01/1994 a 30/09/1994. Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira

A AMRAM avança com o estudo prévio da produção de cartografia vectorial dos municípios da RAM integrados na AMRAM, designadamente: Calheta, Câmara de Lobos, Funchal (incluindo as Ilhas Selvagens), Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz (incluindo as Ilhas Desertas), Santana e São Vicente.

A aquisição da informação prevista, será executada segundo o documento descritivo das Especificações Técnicas para a Cartografia Topográfica Vectorial e de Imagem da RAM para o nível de detalhe 2 (NdD2).

O Projecto de produção de cartografia vectorial dos municípios da RAM integrados na AMRAM, abrange uma área de 80.110 hectares para a aquisição da informação relativa a quatro temas, nomeadamente: Toponímia, Altimetria, Hidrografia e Transportes – no NdD2 que prevê a representação integral do território insular.