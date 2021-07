PSD emite voto de pesar pela morte de Virgílio Pereira

"O PSD/Madeira vem, por este meio, apresentar o seu mais profundo voto de pesar pela morte de Virgílio Pereira", salienta uma nota enviada às redacções assinada pelo secretário-geral do partido.

"Figura incontornável da história da nossa Região e do Partido Social-democrata, associada não só à conquista da Autonomia e aos seus valores como, também, ao exercício da democracia regional", acrescenta José Prada.

No entender do partido do qual foi militante e histórico dirigente, esta é "uma perda que deixa, indubitavelmente, a Região e o PSD/Madeira mais pobre", assinala.

Assim, "manifestando a sua gratidão e sublinhando o papel que este grande Homem desenvolveu a favor da Autonomia e da Região, o PSD/Madeira endereça, nesta hora de dor, à família enlutada, os mais sinceros pêsames", conclui a nota.