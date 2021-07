Dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, alguns deles que se encontravam já a fazer patrulha no âmbito do POCIF, estiveram ontem à noite a combater um incêndio que deflagrou nas zonas altas do Estreito de Câmara de Lobos.

O fogo foi dado como extinto já depois da meia-noite.