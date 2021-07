Nova rota easyJet liga Faro a Nantes no Inverno

A easyJet lança uma nova rota entre Faro e Nantes, a partir da próxima temporada de Inverno (2021-22). Os voos, colocados à venda no dia 20 de Julho, iniciam a sua operação a 3 de Novembro e a companhia vai operar com duas frequências semanais (quarta-feira e sábado).

A companhia de baixo custo europeia garante uma nova rota do Aeroporto de Nantes, na Alta Bretanha (noroeste de França), para o Aeroporto de Faro/Algarve, no sul de Portugal, com voos disponíveis a partir 21,49 euros.

A segurança e o bem-estar de todos os clientes e tripulantes continuam a ser a maior prioridade da easyJet, pelo que a companhia continua a seguir uma série de procedimentos de segurança a bordo, de acordo com a orientação das autoridades competentes. Isto inclui a desinfecção diária da cabine, sendo eficaz na protecção contra o coronavírus por pelo menos 24 horas e também o uso obrigatório de máscara para clientes e tripulantes. Todos aviões easyJet estão equipados com filtros HEPA, semelhantes aos usados em hospitais e que filtram 99,97% vírus e bactérias que possam ser transportados através do ar na cabine.