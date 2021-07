Ricardo Gouveia e Joana Costa vencem 2.ª Edição do Funchal Vertical Kilometer

A segunda edição do Funchal Vertical Kilometer decorreu esta manhã no Parque Ecológico do Funchal, com sete dezenas de participantes, que competiram para o ranking da Taça de Portugal Vertical e da Juventude, Taça da Madeira e Troféu nacional de Clubes.

A organização do Clube Aventura da Madeira definiu um percurso com 4,5km de extensão e 1000 metros de desnível positivo, entre os 460 metros de altitude na Ribeira de Santa Luzia e os 1460 metros de altitude no planalto do Chão da Lagoa, com alguns parciais de forte inclinação, que colocaram à prova os skyrunners que aceitaram o desafio desta subida continua, numa manhã de verão, com temperaturas altas.

Ricardo Gouveia (Clube Aventura da Madeira) destacou-se logo à partida e venceu categoricamente com o tempo de 44:18, Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) foi segundo com 45:41, e a fechar o pódio masculino Bruno Silva (Clube Escola do Estreito), com 46:50.

Na classificação feminina, Joana Costa da ADRAP surpreendeu, vencendo por 23 segundos a Carla Freitas Brandt (Clube Aventura da Madeira), segunda classificada com 56:19. Na terceira posição classificou-se Cátia Fiqueli (Clube Aventura da Madeira) com 59:10.

Na classificação por equipas, o Clube Aventura da Madeira venceu em ambos os géneros.

Pódios Classificação Geral

Femininos

1.ª Joana Costa - ADRAP 55:56

2.ª Carla Brandt - Clube Aventura da Madeira 56:19

3.ª Cátia Fiqueli - Clube Aventura da Madeira 59:10

Masculinos

1.º Ricardo Gouveia - Clube Aventura da Madeira 44:18

2.º Américo Caldeira - Clube Aventura da Madeira 45:41

3.º Bruno Silva - Clube Escola Estreito 46:50

A organização do Clube Aventura da Madeira contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, Parque Ecológico do Funchal, Direção Regional de Desporto, Associação da Madeira de Desporto Para Todos e Innovation Fitness Club.