Médico Filipe Froes na Madeira para falar sobre Covid-19

O médico Filipe Froes, especialista em Pneumologia e Medicina Intensiva, é o conferencista convidado para o ciclo de conferências Parlamento Com Causas, da Assembleia Legislativa da Madeira, que terá lugar no próximo dia 20 de Julho, pelas 17h30, no Salão Nobre do parlamento madeirense.

O também Coordenador do Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos vai apresentar a temática “COVID-19: Passado, Presente e Futuro”.

“Desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a 11/03/2020, um dos maiores desafios para todos nós é perceber porque aconteceu, o que aprendemos e o que queremos mudar no futuro”, começa por referir Filipe Froes na nota explicativa da conferência.

Refere ainda o médico: “Na actualidade e com prejuízo no combate à pandemia, temos duas novas pragas, a infodemia e a proliferação de fake news, com disseminação viral sobretudo nas redes sociais. O impacto destas novas pragas é de tal modo significativo na desvalorização da ciência e do conhecimento que a OMS (Organização Mundial de Saúde), entre outras organizações, estabeleceu um programa específico de prevenção e minimização dos seus efeitos. Do sucesso destes programas dependerá também a nossa resposta a futuras ameaças a nível local ou global”, alerta.

Filipe Froes é Doutorado em Saúde Pública pela Universidade NOVA de Lisboa, Coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pulido Valente – CHULN, Consultor da Direção-Geral da Saúde e ainda Membro do Conselho Nacional de Saúde Pública. Afirma que “estamos a assistir a um momento único na história da Humanidade: a maior campanha de vacinação à escala global”.

“Para o futuro da pandemia, ficam dois grandes desafios na área da saúde. A recuperação do atraso assistencial dos doentes com patologia não-covid e a ameaça crescente do Covid longo, persistente e respectivas sequelas. Uma nova realidade de dimensões e consequências ainda não totalmente esclarecidas”. O pneumologista vai ainda falar do “futuro, que começa hoje”, para que “saibamos aproximar o saber e o conhecimento às nossas atitudes e comportamentos e, sobretudo, às decisões que tanto nos afetam individual e coletivamente”.

A conferência inaugura o retomar do Ciclo de conferências Parlamento Com Causas, após pandemia, e é a primeira de um conjunto de palestras com o apoio dos laboratórios farmacêuticos da MSD Portugal.

Presente em Portugal desde 1970, a MSD é dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo e parceiro activo em todas as questões relacionadas com a área da Saúde, apresentando soluções inovadoras que contribuem para a preservação e melhoria da vida de milhões de pessoas.



Há mais de um século que a MSD tem feito descobertas para resolver alguns dos maiores desafios relativos à saúde e bem-estar das pessoas em todo o mundo. As grandes áreas de trabalho atuais estão relacionadas com investigação em antibióticos, vacinas, VIH Sida, diabetes, oncologia e hipertensão pulmonar.