Imobiliária HabitSolution investe 20 milhões em plena pandemia

O ‘Til Gardens’, hoje ‘inaugurado’ pelo presidente do Governo Regional, é um investimento de 3,5 milhões de euros da promotora HabitSolution e contempla 18 apartamentos tipologia T1 a T4, com área social de uso comum na cobertura, com piscina e vista privilegiada sobre o Jardim do Torreão e a baía e anfiteatro do Funchal.

A obra “complexa e tecnicamente exigente” tendo em conta os prédios envolventes, foi concretizada em dois anos e envolveu cerca de 80 trabalhadores.

Apesar da pandemia, o empresário Paulo Nóbrega, da promotora HabitSolution, fez questão de sublinhar que a mesma “não esmoreceu” a confiança no futuro, o que explica os 15 milhões de euros em investimentos imobiliários que o grupo tem no terreno. E já fez saber que ainda este ano serão lançados mais dois edifícios orçados em 5 milhões de euros, um no Funchal, na zona das Madalenas, em Santo António, e outro no Caniço, na zona do Garajau.

As 18 fracções do novo edifício de habitação 'Til Gardens', na Rua do Til, encontram-se já todas vendidas. Com a particularidade de haver cada vez mais estrangeiros e de nacionalidades ‘fora do normal’ a adquirir habitação na Madeira.