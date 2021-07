CDS-PP assinala "herança política" deixada por Virgílio Pereira

"O Presidente da Comissão Política do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, lamenta o falecimento do professor Virgílio Pereira e endereça aos seus familiares e amigos, bem como à família Social Democrata, as suas mais sentidas condolências", pode-se ler numa nota emitida esta noite pela Coordenação do partido.

Dizendo que "o 'professor Virgílio', como era conhecido, deixou-nos um grande legado enquanto pessoa, destacando-se pela sua empatia, sentido de integridade e uma grande herança política", o CDS-PP lembra que foi "presidente da Câmara Municipal do Funchal, Deputado à Assembleia da República e no Parlamento Europeu".