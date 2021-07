Dez voos cancelados ontem devido a vento extremo

Devido ao vento forte com rajadas até 92 km/hora sobre a pista do Aeroporto da Madeira, a partir do final da tarde de ontem, quinta-feira, foram cancelados 10 voos (chegadas e partidas).

Segundo foi possível apurar, dois voos provenientes do Porto e de Ponta Delgada, ainda divergiram para o Porto Santo, mas dali regressaram às respectivas procedências.

Já um outro voo de Lisboa (TAP) não chegou a descolar e os outros dois (easyJet) regressaram à origem depois de algumas voltas ao largo da costa norte da Madeira.

A operação de hoje de manhã está normalizada e todos os voos aterraram até ao momento.