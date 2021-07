Verstappen vence primeiro 'sprint' da Fórmula 1 e sai da 'pole' na Grã-Bretanha

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje a primeira corrida 'sprint' do Mundial de Fórmula 1 e conquistou a 'pole position' para o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Verstappen, que largou da segunda posição da grelha, ultrapassou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) no arranque para terminar as 17 voltas com o tempo de 25.38,426 minutos.

Hamilton foi segundo, a 1,430 segundos, com o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 7,502.

Com esta vitória, Verstappen somou mais três pontos para o campeonato e conquistou a quinta 'pole position' da temporada, oitava da carreira.

Destaque ainda para a excelente corrida do espanhol Fernando Alonso (Alpine), a mostrar-se como 'peixe na água' a lutar no meio do pelotão, ganhando várias posições na primeira volta até terminar no sétimo posto final.

O GP da Grã-Bretanha é a 10.ª prova da temporada e marca a estreia de duas corridas num mesmo fim de semana na Fórmula 1.

A primeira disputa-se ao sábado, denominada 'sprint race', e serve para definir a grelha de partida para a corrida principal, que continua a ser ao domingo, como habitualmente.

Após nove provas disputadas, Max Verstappen lidera o campeonato, com 185 pontos, mais 33 do que Lewis Hamilton.