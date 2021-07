Madeira recebe Lusófona e Marítimo ruma aos Açores

O CS Madeira recebe no sábado, 24 de Julho, às 15 horas, a Lusófona VC (Lusófona Voleibol Clube), no Pavilhão da Levada, naquele que é o seu último jogo da ‘Série dos Primeiros’ do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, de Seniores Femininos.

A equipa madeirense ocupa o 3.º lugar, em igualdade pontual com o SC Espinho, ambas com 17 pontos, sendo que o CS Madeira tem um jogo a mais. Para a equipa da Madeira falta apenas o jogo de sábado, frente ao líder Lusófona VC. Enquanto que o SC Espinho visita na 6.ª feira, às 21 horas, o Ala de Nun’Álvares de Gondomar e no Domingo visita o ADRE Praiense, nos Açores.

O CS Marítimo tem uma deslocação à ilha de Santa Maria, nos Açores, para defrontar o CD Marienses, no sábado, 24 de Julho, às 16 horas, naquele que é também o seu último jogo da ‘Série dos Primeiros’ do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, de Seniores Masculinos.

A equipa verde-rubro ocupa o 3.º lugar da classificação, com 15 pontos, com nove jogos disputados, faltando apenas o jogo nos Açores.

O 2.º classificado, o GC Santo Tirso, tem 17 pontos, em apenas 8 jogos realizados, faltando dois jogos para acabar a prova: visita ao Clube de Condeixa, na 6.ª feira, às 21 horas e uma deslocação aos Açores para defrontar no Domingo, às 16 horas, o CD Marienses. É pouco provável que o GC Santo Tirso não conquiste os 2 pontos necessários, em 6 disponíveis, para garantirem o 2.º lugar e a consequente subida à 1.ª Divisão Nacional.