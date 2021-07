NRP Douro em missão para a Zona Marítima da Madeira

A partir desta quinta-feira, o navio patrulha Douro estará empenhado na salvaguarda da vida humana no mar, na patrulha e vigilância dos espaços marítimos, nomeadamente no que concerne à actividade da pesca e supressão de actos ilícitos, no apoio ao Parque Natural da Madeira, no controlo da navegação, prevenção e combate à poluição marítima e no apoio das comunidades nas ilhas da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens.

O NRP Douro é comandado pela primeiro-tenente Diana Oliveira Martins Azevedo e tem uma guarnição de seis oficiais, cinco sargentos e 16 praças, num total de 27 militares.​