Festival de Curtas Metragens dos países da Lusofonia no 'Baltazar Dias'

O Teatro Municipal Baltazar Dias vai acolher o Festival de Curtas Metragens dos países da Lusofonia nos dias 24 e 25 de Julho, pelas 18 horas, como resultado de uma pareceria entre o Arte Institute e a Câmara Municipal do Funchal.

Este ano, o festival conta com 18 curtas-metragens provenientes de uma selecção de realizadores dos países lusófonos.

O Arte Institute criou este festival com o objectivo não só de fazer uma mostra do cinema, da cultura cinematográfica e dos realizadores por detrás dos vários filmes que tem o português como língua oficial, mas também o de promover este festival internacionalmente, para lá dos países da CPLP.

A primeira curta chama-se 'Bastien' é protagonizada por Welket Bungué, que nasceu na Guiné-Bissau, cresceu em Portugal e abraçou o mundo das artes performativas. Actor e realizador premiado internacionalmente, Welket fala nas disparidades sociais que existem e diz ter-se tornado também realizador para “desconstruir o lugar dogmatizado e padronizado que exclui para determinados perfis, nomes e backgrounds” dos palcos e telas de Portugal. O seu filme 'Bastien' valeu-lhe o prémio para Melhor Actor e para Melhor Filme da Shortcutz 2017 em Ovar e Viseu, em Portugal.

A última curta a ser exibida no dia 24 de Julho, - 'Mensajeiru' - de Francisco Maia, de Timor Leste. Inspirado numa história real, é uma curta-metragem vivida nos campos de refugiados, na montanha de Timor-Leste, por um rapaz, Loro, de 15 anos, que está disposto a sacrificar-se pela sua família e comunidade, após o corpo morto do anterior mensageiro ser descoberto pela comunidade. Ao ouvir o líder da comunidade pedir que alguém fosse entregar uma carta à Força Internacional para Timor Leste na cidade de Díli, Loro levanta a mão, voluntariando-se para levar a carta. Apesar do forte desejo de Loro a entregar a carta, a comunidade elege o seu irmão mais velho, Victor. Para tentar o irmão mais velho e salvar a comunidade, Loro segue Victor aquando da partida deste.

Este Festival, que já se encontra na 11.º edição, acontece em vários espaços culturais de diferentes países como Toronto, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos, Angola, Brasil.

No último dia do festival, 25 de Julho, serão exibidas cinco curtas-metragens, incluindo a curta intitulada 'Alambamento', do jovem realizador angolano, Mário Bastos. A curta foi filmada em Luanda durante o cacimbo de 2009 e recebeu o prémio de 'Melhor Curta-Metragem' no Festival Internacional de Cinema de Luanda. Fez ainda parte da selecção oficial de inúmeros festivais internacionais de cinema, como Vancouver e Tenerife.

Mário Bastos refere que o “Alambamento foi um projecto que nasceu da necessidade que eu tinha de contar uma história Angolana para os Angolanos e da determinação de finalmente começar a minha carreira como realizador na terra e cidade que me viu nascer, Luanda. Como artista acredito que todo trabalho que crio tem sentimentos, emoções e experiências por mim vividas.” Mário Bastos é uma das vozes mais talentosas e expressivas dentro do cinema angolano contemporâneo. Frequentou a New York Academy e licenciou-se em Belas Artes pela Academy of Arts de São Francisco. Enquanto vivia nos Estados Unidos realizou várias curtas-metragens, mas foi com Alambamento que chamou a atenção do público e dos festivais.

O dia termina com a curta-metragem 'Sofia' com realização de Gonçalo Viana e Filipe Ruffato, com produção independente, que foi a grande vencedora do Ymotion, de 2020. “Num único e ousado plano-sequência, 'Sofia' é um filme onde vemos desdobrar medos, incompreensões, preconceitos, ânsias e desejos, sendo que todos esses sentimentos – e muitos outros, ainda – surgem e desaparecem nas entrelinhas do não-dito. Um belíssimo olhar sobre a nossa precária condição humana”, pode ler-se na sinopse do filme, que recentemente foi também seleccionado para o “Rome Independent Prisma Awards”, em Itália, e para o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, no Brasil.