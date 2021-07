Quinta vacina criada na Rússia com autorização para ensaios clínicos

A Rússia iniciou os testes clínicos para a sua quinta vacina contra a covid-19, desenvolvida pela Agência Federal Médico Biológica (AFMB), após ter recebido autorização, foi hoje anunciado.

"O AFMB recebeu a autorização oficial do Ministério da Saúde da Rússia para iniciar os ensaios clínicos das fases 1 e 2 da vacina contra a covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2", revelou aquela agência.

No comunicado, a agência destacou ainda que os ensaios clínicos arrancaram já hoje.

Segundo o AFMB, esta vacina visa criar imunidade celular de proteção contra a covid-19.

A Rússia tem atualmente quatro vacinas 'anticovid', a Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac e a Sputnik Light, de dose única.

Segundo as autoridades de saúde, nas últimas 24 horas registaram-se mais 24.633 casos de covid-19 e 719 mortes.

Cerca de 30 milhões de pessoas já foram imunizadas com pelo menos uma dose naquele país, segundo dados oficiais.

Em Moscovo, o epicentro da pandemia na Rússia, mais de dois milhões de pessoas foram vacinadas no último mês, divulgou a autarquia local.

Durante os seis primeiros meses do ano 1,7 milhões de pessoas tinham-se deslocado aos postos de vacinação, revelaram as autoridades da capital russa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.093.263 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.