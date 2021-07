Navio 'Lobo Marinho' teve o pior mês de Junho dos últimos 22 anos

Em Junho passado, os passageiros transportados pelo navio da Porto Santo Line caíram para menos de metade face ao mês homólogo de 2019. Nem as ‘pontes’ ou o subsídio social de mobilidade ajudaram neste arranque de Verão. O assunto faz a manchete da edição desta sexta-feira do DIÁRIO.

Outra notícia em destaque revela que o Governo Regional aposta na diplomacia para recuperar os turistas alemães e vau insistir na discriminação positiva da Madeira para reabrir as portas do principal mercado estrangeiro, que até Maio representou 114 mil dormidas.

A foto em maior destaque mostra o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira junto do monumento à Autonomia. José Manuel Rodrigues lembrou na sessão solene do Dia da Região que, "tal como os outros, queremos ser portugueses de primeira”.

Por outro lado, o DIÁRIO noticia que no próximo ano lectivo as escolas da Região terão 105 turmas do 5.º ano. As matrículas para educação de infância, 1.º e 2.º ciclos começam hoje, com critérios de colocação segundo a área de residência. As listas definitivas serão conhecidas a 23 de Julho.

Por fim, é abordada a detenção de Berardo, que passou a terceira noite na prisão. O empresário madeirense conhece hoje as medidas de coacção.