Jaime Antunes confirmado como vice-presidente efectivo do Benfica

O Benfica confirmou hoje a nomeação de Jaime Antunes como vice-presidente efetivo da direção, na sequência da renúncia de Luís Filipe Vieira ao mandato de presidente do clube, anunciaram os 'encarnados' num comunicado publicado no site oficial.

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica reuniu esta manhã para formalizar, no âmbito dos estatutos, as alterações necessárias à sua composição em face da renúncia ao mandato de Luís Filipe Vieira. Jaime Antunes foi confirmado como vice-presidente efetivo", pode ler-se na nota divulgada pelos 'encarnados'.

Antigo candidato à presidência do Benfica, em 2003, Jaime Antunes ocupava até hoje o cargo de vice-presidente suplente. Com a ascensão de Rui Costa à presidência do clube, o economista substitui o antigo futebolista no lote de vice-presidentes efetivos da direção liderada até esta quinta-feira por Luís Filipe Vieira, que apresentou a demissão em carta enviada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

O agora ex-presidente do Benfica está em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros e proibido de sair do país, além de estar indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao Novo Banco de, pelo menos, 45,6 milhões de euros, compensados pelo Fundo de Resolução.

No mesmo processo, denominado 'Cartão Vermelho', foram detidos, para primeiro interrogatório judicial, o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, todos indiciados por burla, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal.