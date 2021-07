Amigos da Bola vencem etapa ‘regional’ do Red Bull Neymar Jr’s Five

Ao vencer a final da etapa Madeira de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, a equipa Amigos da Bola, volta a representar a Região na Final Nacional, agendada para o dia 25 de Setembro, em Lisboa.

Na final disputada esta tarde, no Estádio dos Juncos, em São Vicente, a formação dos Amigos da Bola (vencedores na edição de 2019) impuseram-se à equipa Marrafa Team por 2-0.

A edição portuguesa do Red Bull Neymar Jr’s Five voltou a reunir em São Vicente, no Estádio dos Juncos, mais de uma centena de adeptos do futebol de rua.

A etapa organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, cumpriu com todas as normas de saúde em vigor (DGS), nomeadamente a testagem a todos os participantes no evento.