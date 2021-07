A ARDITI promove acções Ciência Viva no Verão pelo quinto ano consecutivo

A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação integra, pelo quinto ano consecutivo, o programa nacional Ciência Viva no Verão, com um conjunto de sete ações dinamizadas na Madeira e Porto Santo.

A iniciativa Ciência Viva no Verão é promovida anualmente pela Agência Nacional para a Cultura Cientifica e Tecnológica e decorre entre 15 de Julho e 15 de Setembro.

É destinada às famílias e público em geral e visa disponibilizar acções científicas para ocupação dos tempos livres de Verão.

Todas as actividades promovidas pela ARDITI são gratuitas mas requerem inscrição obrigatória, on-line.

As entidades que este ano colaboram com a ARDITI são: o MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (polo da Madeira), o Observatório Oceânico da Madeira, o Interactive Technologies Institute, a Universidade da Madeira, o CENSE - Center for Environmental and Sustainability Research, o CIBIO-InBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, a Câmara Municipal do Funchal através do Parque Ecológico do Funchal, o Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Parque Temático da Madeira, o Porto Santo Sub e a Escola Básica e Secundária Prof. Doutor Francisco de Freitas Branco.

Programa de Actividades:

- Conhecer as poças de maré do Porto Santo | 18 de Julho e 16 de Agosto > 14h30

- ROVs e outras tecnologias marinhas | 26 e 28 de Julho > 15h00, 16h00, 17h00

- Descobrindo a Ciência nas tradições culturais | 10 de Agosto > 10h00

- A luz e os ouriços-do-mar | 23 e 26 de Agosto > 14h30

- Morcegos do Parque Ecológico do Funchal | 28 de Agosto > 20h30

- Insectos da Madeira | 04 de Setembro | 10h00

- Que lixo esconde a nossa praia? | 14 de Setembro > 09h00