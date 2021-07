Um homem de 53 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de uma colisão entre dois carros, ocorrida na Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local e socorreram o sinistrado que se queixava de dores no tórax e no nariz.

A vítima foi de seguida transportada para o hospital.