Boa noite!

O estranho ruído de fundo sempre que se dizem verdades incómodas na Assembleia Legislativa da Madeira espelha na perfeição a fragilidade da argumentação política quando frontalmente confrontada com a incoerência, com a incompetência, com a promessa ilusória e com a manipulação.

Há gente especialista em apartes e comentários com microfone fechado – porventura para que os mesmos não possam ser produzidos nos diários dos plenários -, que não cessa de zurzir mesmo quando o alarme toca.

Hoje todos percebemos que maioria não gostou de ouvir o que vai preocupando quem tudo faz para evitar novas tragédias e incêndios devastadores.

A deputada Sílvia Silva retratou sem encenações o que muitos escondem e o ilustrou o postal que alguns ficcionam com uma mensagem de um bombeiro incrédulo com a leviandade dos que tudo chumbam em nome da natureza, numa ilha que reúne todas condições para a ocorrência de novas tragédias de grandes dimensões.

É estranho que, mais uma vez, aqueles que juram defender os interesses dos madeirenses não se dignem sequer acautelar o que lhes dá sustento.