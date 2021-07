Ciclista despistou-se ao ser 'surpreendido' por cão no Santo da Serra

Um ciclista com cerca de 40 anos está a ser socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, no sítio de João Ferino, no Santo da Serra.

O homem seguia de bicicleta quando foi apareceu um cão, levando a que tentasse desviar-se. O ciclista terá acabado por embater no cão e despistar-se, sofrendo algumas escoriações. Com queixas na zona lombar, está a ser imobilizado pelos bombeiros para depois seguir para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O cão não terá sofrido qualquer ferimento.