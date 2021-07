Madeira regista 9 novos casos de covid-19 e 14 recuperados

Esta segunda-feira, há a reportar 9 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Região, que passa a contabilizar 9.695 casos confirmados de covid-19.

De acordo com a informação da Direcção Regional da Saúde, trata-se de sete casos importados (três da Região de Lisboa e Vale do Tejo, dois da Região Centro, 1 República Checa e 1 do Reino Unido) e de dois casos de transmissão local. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Há mais 14 casos recuperados a reportar. A RAM passa a contabilizar 9.547 casos recuperados de covid-19.

A região contabiliza, até à data, um total de 73 óbitos associados à doença.

São 75 os casos activos, dos quais 23 são casos importados e 52 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, continua a não haver pessoas hospitalizadas na Madeira, com covid-19.

Refira-se que 20 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 37 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 434 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 25010 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.