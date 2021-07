Djokovic vence em Wimbledon e iguala títulos de Federer e Nadal

O sérvio Novak Djokovic escreveu hoje mais um capítulo na história do ténis mundial, ao bater o italiano Matteo Berrettini na final de Wimbledon e igualar o recorde de 20 'majors' de Roger Federer e Rafael Nadal.

Apontado como o grande favorito ao triunfo no All England Club, onde terminou hoje o terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, o número um mundial não defraudou as expectativas e superou o transalpino, nono colocado no 'ranking' ATP, em quatro 'sets', com os parciais de 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 e 6-3, ao fim de três horas e 27 minutos.

Depois de ter sido surpreendido na primeira partida, em que desperdiçou a liderança por 5-2 e cedeu no 'tiebreak', o vencedor das últimas três edições elevou o nível do seu jogo e alcançou uma vantagem de 4-0 no segundo parcial, ao quebrar o serviço do adversário, de 25 anos, em duas ocasiões.

Apesar de ter sofrido uma quebra de serviço no nono jogo e de só ter fechado ao quarto 'set point' que dispôs, o tenista de Belgrado conseguiu restabelecer a igualdade no marcador, recolocando em 'sentido' Berrettini, que disputava a primeira final num 'major' e poderia tornar-se o primeiro italiano a conquistar Wimbledon.

Na terceira partida, bastou um 'break' no terceiro jogo para o sérvio, de 34 anos, se colocar em vantagem por dois 'sets' a um, antes de encerrar a discussão pelo troféu com uma quebra de serviço no sétimo jogo do quarto parcial e vencer o duelo no terceiro 'match point'.

Graças à exibição de hoje, Novak Djokovic ganhou, pela sexta vez, no All England Club, conquistou os três 'majors' disputados esta época, após o triunfo no Open da Austrália e Roland Garros, e conseguiu igualar o recorde de 20 títulos do Grand Slam, partilhado pelo suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal.