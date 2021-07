Ciclista abalroado por carro na Estrada Monumental

Um ciclista foi esta manhã abalroado por um carro na Estrada Monumental, no Funchal, e sofreu ferimentos de alguma gravidade.

Segundo testemunhas, o homem ficou com o braço preso no pneu do automóvel e teve de ser socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foi depois transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.