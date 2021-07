Protecção Civil confirma buscas por turista desaparecido nas serras da Madeira

O Serviço Regional de Protecção Civil confirmou, numa nota de imprensa, que estão a ser realizadas buscas por um cidadão polaco que desapareceu ontem quando se encontrava a percorrer as serras da zona Oeste da Madeira. Uma notícia avançada pelo DIÁRIO em primeira mão.

O alerta foi dado ao Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro pelas 8:17, “informando que um indivíduo terá saído do Porto Moniz ontem ao final da tarde para um treino de trail, não tendo ainda regressado à unidade hoteleira onde se encontra hospedado”.

Participam nas buscas 5 viaturas e 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, do Corpo de Polícia Florestal e da PSP.

As buscas contam ainda com a participação do helicóptero Multi-mission do POCIF 2021.