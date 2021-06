Madeira Jazz Collective abrilhantaram ‘Parlamento Musical’

Os Madeira Jazz Collective (MJC) actuaram ontem, no Largo da Capela de Santo António da Mouraria, e arrecadaram muitos aplausos das cerca de 80 pessoas que reservaram lugar neste espectáculo com entrada gratuita, promovido pela a Assembleia Legislativa da Madeira.

Foi uma viagem musical ao ritmo do jazz, em que a maioria das composições são originais compostos por professores de música residentes na Região.

O espectáculo contou ainda com dois alunos convidados.

O MJC aposta na rotatividade dos músicos para abranger e promover os mais variados estilos de jazz. Alexandre Andrade, no trompete, Francisco Andrade, no saxofone tenor, Filipe Vieira de Freitas, na guitarra, Ricardo Dias, no contrabaixo, e Francisco Coelho, na bateria, deram corpo ao concerto que teve cerca de uma hora.

Foram tocados seis temas originais e um tema de Slide Hampton, um trompetista e compositor norte-americano que é uma das figuras mais destacadas do jazz mundial.

Este foi o oitavo concerto do projeto ‘Parlamento Musical’.

O espectáculo vai ser transmitido em breve pela RTP Madeira.