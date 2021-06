Médio Nikola Jambor assina com Moreirense por três temporadas

O médio croata Nikola Jambor assinou um contrato de três épocas com o Moreirense, após outras tantas ao serviço do Rio Ave, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol, sendo o terceiro reforço para 2021/22.

"O Moreirense informa que chegou a acordo com o atleta Nikola Jambor para reforço do plantel, tendo este rubricado um contrato com o nosso clube válido para as próximas três temporadas", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos 'cónegos' na Internet.

Nikola Jambor, de 25 anos, chegou ao Rio Ave em 2018/19 e destacou-se logo com 30 jogos realizados, embora algumas lesões tenham contribuído para travar a sua progressão, limitada a uma dezena de partidas em cada uma das últimas duas épocas.

"O médio conta ainda com passagens por clubes como Slaven, Koprivnica, Lokeren e Osijek. O nosso plantel é reforçado com mais um elemento que tem experiência de competições europeias, nomeadamente na Liga Europa", termina a nota.

Com a descida dos vila-condenses ao segundo escalão, Nikola Jambor assegura a continuidade na I Liga, desta vez através do Moreirense, que tinha anunciado recentemente a contratação do defesa Artur Jorge (ex-APOEL) e assinado em definitivo com o guarda-redes brasileiro Kewin, após uma época de empréstimo pelo Mirassol.

Os minhotos iniciaram esta semana os trabalhos de pré-temporada sob orientação de João Henriques, sucessor de Vasco Seabra, na academia do clube, numa fase em que têm definido o habitual estágio em Ofir, no concelho de Esposende, de 12 a 18 de julho.