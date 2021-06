Teófilo Cunha acusa ministro do Mar de transformar em “pesadelo” sonho dos pescadores

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, acusou o ministro do Mar de ter transformado em “pesadelo” aquele que é um dos maiores sonhos dos pescadores do peixe espada-preto, que é a renovação da envelhecida frota do peixe-espada, cujas embarcações têm, em média, 40 anos de vida.

“É uma questão de segurança e vida dos pescadores”, disse na sequência das declarações do ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, na Assembleia da República, onde considerou “uma quimera” Portugal “tentar reabrir o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas FEAMPA) para obter apoios financeiros para a renovação da frota”.

Ricardo Serrão Santos respondia a perguntas que lhe foram dirigidas pela deputada Sara Madruga da Costa e, na resposta, o ministro acabou por fechar a porta dos apoios comunitários para a renovação.

O secretário regional de Mar e Pescas aponta a “insensibilidade do Estado português e do governo socialista” durante as negociações do FEAMPA para acautelar os interesses dos pescadores da Madeira.

Lamentamos que, num quadro comunitário com cerca de 28 milhões de euros que virão para a Madeira, o Estado não tenha lutado no sentido de consagrar verbas para a renovação da frota pesqueira. O Governo Regional demonstrou ao Governo da República que não é possível continuar a navegar naquelas embarcações com falta de segurança e de habitabilidade. Lamenta-se a atitude do governo da República de ter atirado a toalha ao chão.” Teófilo Cunha

O governante madeirense insta os PS Madeira a tomar uma posição pública sobre esta “má decisão de um ministro socialista” e recorda que os deputados socialistas, e bem, costumam exigir verbas para a renovação da frota e, por isso, “é importante saber o que têm a dizer da posição do governo socialista”.