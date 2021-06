Candidaturas ao projecto FAROL decorrem até 11 de Junho

As candidaturas ao projecto Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL) decorrem até 11 de Junho na Casa do Povo da Fajã da Ovelha. As contribuições destinam-se às freguesias da Fajã da Ovelha, Paul do Mar e Prazeres.

Os apoios contemplam a distribuição de bens alimentares e bens de primeira necessidade através de cabazes constituídos, essencialmente, por produtos regionais. O projecto presta apoio no pagamento de despesas mensais fixas de subsistência, até ao limite de 60 euros mensais, despesas como água, electricidade e gás. As ajudas são concebidas por agregado familiar.

Quem pode beneficiar

Idosos desfavorecidos, que auferem pensões (de baixo valor) até ao valor do indexante dos apoios Sociais(IAS) em vigor;