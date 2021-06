Índia com 2.713 mortos e 132.364 casos em 24 horas

A Índia registou 2.713 mortes por covid-19 e 132.364 casos da doença nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades indianas.

Desde o início da pandemia da covid-19, a Índia contabilizou 340.702 mortos e 28,6 milhões de casos, de acordo com os últimos dados publicados pelo Ministério da Saúde indiano.

O país tem registado uma tendência decrescente de casos e mortos, com as recuperações a excederam as novas infeções esta semana, levando vários governos estaduais a aliviar algumas das restrições.

A Índia é o segundo país do mundo com mais casos acumulados desde o início da pandemia da covid-19, depois dos Estados Unidos, e o terceiro em número de óbitos, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.693.717 mortos no mundo, resultantes de mais de 171,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 17.029 pessoas dos 851.031 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.