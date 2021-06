Socicorreia na frente do Circuito Golfe Empresas/Volvo

Arrancou hoje a sétima edição do Circuito Golfe Empresas DIÁRIO/Volvo que mereceu a presença de um total de 96 jogadores em representação de 24 empresas/equipas, que ao longo do dia, no campo do Clube de Golf do Santo da Serra, proporcionaram momentos únicos dentro e fora dos greens, e onde o ‘fair-play’ voltou a ser um dos aspectos marcantes.

Com alguma chuva e nevoeiro a ser mais um dos obstáculos para os jogadores, a equipa/empresa Socicorreia foi a que melhor se adaptou, não só às condições meteorológicas, como também ao percurso Serras-Machico.

Miguel Gouveia, Paulo Rosalino, Mário Aguiar e José A. Silva formaram o quarteto que entregaram o cartão de jogo com o melhor resultado, num total de 84 pontos.

Já o segundo posto foi disputado por duas equipas, nomeadamente o Hole in One/Flinstones, de Diogo Gouveia/Guilherme Luís/ Peter Stoldt/Mika Isoniemi, e o Orca Praia de Paulo Carreira /António S. Vieira/João Esmeraldo/António Silva, que viriam a fechar a jornada com 80 pontos, com os primeiros a conseguirem o segundo lugar após feito sistema de desempate, relegando os ‘adversários’ para o último lugar do pódio.

Nota ainda para a equipa campeão em 2020, o Palo Golfers, de Lino Bento, Ana Bento, Fernando Paulino e João Ornelas que fechou o dia de hoje oitavo posto com 76 pontos.

O evento prossegue amanhã, no Santo da Serra com a segunda e derradeira volta ao percurso Serras-Machico e onde será encontrado o grande vencedor da sétima edição do circuito.

As saídas estão configuradas no formato shotgun às 9:00, e com a modalidade de jogo o de ‘Texas Scramble’

Deixamos aqui os resultados das Empresas/equipas após o final da ronda inaugural, assim como o draw para a derradeira jornada, agendada para amanhã.