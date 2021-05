Greve do SEF 'passa ao lado' dos turistas britânicos

A greve do SEF, esta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, não provocou constrangimentos no desembarque das centenas de passageiros britânicos que viajaram nos cinco voos que aterraram em Santa Cruz no intervalo de hora e meia (entre as 09h37, voo vindo de Birmingham operado pela TUIfly e as 11h06, voo da easyJet proveniente de Londres).

À saída da gare das Chegadas os passageiros interpelados pela comunicação social deram conta de normalidade absoluta na passagem pelo Serviço de Controlo de Fronteiras e em todo o trajecto de desembarque, não se apercebendo por isso de qualquer limitação decorrente da greve.

A esta hora o movimento é normal à saída do aeroporto.