Melhor Binocular de Astronomia à venda na Madeira Optics

Se é uma pessoa que vive fascinada pela beleza do universo e passa vários minutos a tentar descobrir estrelas, planetas e constelações, então fique a saber que na Madeira Optics temos os binóculos adequados para observar e identificar as maravilhas de um céu estrelado.

Disponíveis para o público em geral, os binóculos da Levenhuk são de facto extraordinários e reúnem um conjunto de características que os tornam singulares. Em primeiro lugar, fazemos questão de informar que os Binóculos Levenhuk receberam o título de Melhor Binocular de Astronomia! Aliás, a conceituada marca tem vindo a ser regularmente distinguida com diversas apreciações positivas pelo site Bestbinocularsreviews.com, uma fonte popular da web que tem milhares de avaliações sobre instrumentos ópticos.

Os binóculos Levenhuk Bruno PLUS 15x70 lideram assim a listagem dos melhores binoculares de astronomia referentes ao ano de 2019, um título merecedor que só vem confirmar as vantagens do seu design, das suas características ópticas, bem como da sua ergonomia, entre muitos outros aspetos que os tornam práticos em termos de utilização.

Se tem curiosidade em aprofundar os seus conhecimentos sobre binóculos e neste caso concreto sobre os binóculos Levenhuk Bruno PLUS 15x70, a Madeira Optics garante que os mesmos irão fornecer-lhe uma excelente oportunidade para explorar as profundezas do espaço, graças às suas capacidades óticas incríveis.

Caraterísticas:

- Têm grandes lentes de 70mm e embora não combinem com elas em termos da qualidade dos componentes ópticos e revestimentos, usam uma potência ligeiramente menor de 15x que os ajudam a manter uma pupila de saída muito saudável de 4,6 mm que, juntamente com o uso de uma via óptica totalmente multi-revestida, resulta numa imagem brilhante do céu, à noite;

- Note que se você quiser mais potência, o Levenhuk também comercializa o Levenhuk Bruno Plus 20x80 Binóculos que fazem o mesmo que estes e que poderiam ter ganho perfeitamente este prémio;

- Outras das vantagens é que estes binóculos não são pesados, nem são assim tão grandes. Com um campo de visão mais amplo, permitem, no fundo, digitalizar o céu;

- Importa ainda referir que são impermeáveis e à prova de neblina e que têm copos de olhos torcidos, sendo que muitos dos binóculos existentes têm apenas simples copos de borracha dobráveis;

- Ao contrário de muitos binóculos de astronomia que usam plástico de policarbonato, estes têm um chassi todo de alumínio;

- Estes binóculos da Levenhuk Bruno Plus 20x80 superaram as expectativas em relação ao preço, à qualidade da vista e à qualidade geral de construção, bem como em relação aos materiais usados.

Nas fotografias acima publicadas pode também conferir todas as características que aqui foram enunciadas.

Encontre uma série inteira de Levenhuk Bruno PLUS Binóculos na nossa loja online:

