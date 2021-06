Capoeira Lounge Bar: Os Friday Sunsets estão de volta!

No total serão 5 Sunsets que prometem animar as noites quentes de verão, já a partir desta sexta-feira. Ao som da música aproveite para provar a seleção exclusiva de vinhos da casa e refrescantes cocktails. O menu de snacks empratado é servido entre as 19:00 e as 21:30, inclui uma bebida de oferta e custa 20€ por pessoa. A reserva é obrigatória.

Com uma localização privilegiada, o Capoeira Lounge encontra-se suspenso na falésia, em forma de terraço. Com vista panorâmica sobre o mar, este é o lugar ideal para ver descer o sol, servindo de cenário perfeito para noites inesquecíveis.

25 de junho European Sunset

9 de julho Champions Sunset

23 de julho Pink Sunset – Dress code: Pink

6 agosto Hawaii Sunset

20 agosto White Sunset _ Dress code: Branco

Friday Sunsets Menu Empratado: 19:00-21:30

Complexo Lido Galomar, piso -2, Rua Baden Powel, Caniço de baixo

Reservas: 291 930 930 [email protected]