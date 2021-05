Selecção sub-21 arranca estágio na Cidade do Futebol com 16 jogadores

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 iniciou hoje a preparação para a fase decisiva do Euro2021 da categoria com 16 jogadores, que se concentraram na Casa dos Atletas, unidade hoteleira da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Do lote de 23 convocados anunciados na sexta-feira pelo treinador Rui Jorge, sete irão apresentar-se mais tarde devido a compromissos com os respetivos clubes, casos de João Virgínia (Everton), Diogo Dalot (AC Milan), Tiago Djaló (Lille), Florentino (Mónaco), Vítor Ferreira (Wolverhampton), Rafael Leão (AC Milan) e Gonçalo Ramos (Benfica).

O primeiro treino de Portugal na Cidade do Futebol vai decorrer na segunda-feira, às 18:00, meia hora depois de uma conferência de imprensa com um jogador a designar.

Vencedor do grupo D, com nove pontos, graças a um 'pleno' de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), a equipa das 'quinas' vai defrontar nos quartos de final a Itália, em 31 de maio, às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana.

O vencedor dessa partida medirá forças com Espanha ou Croácia em 03 de junho, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 06 de junho, de novo em Ljubljana, às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020 por culpa da pandemia de covid-19.

Ao contrário dos 24 jogos à porta fechada da primeira fase, a ronda eliminatória do principal torneio continental de seleções de 'esperanças' será disputada sem bancadas vazias e tem bilhetes à venda desde sexta-feira no sítio oficial da UEFA na Internet.

A entidade reguladora do futebol europeu ainda não especificou se haverá limite de assistência nos estádios de Ljubljana e Maribor, na Eslovénia, e de Budapeste e Székesfehérvár, na Hungria, os quatro escolhidos para as decisões do Euro sub-21.