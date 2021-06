Roberto Vieira ataca "a câmara mais amiga dos amigos"

Roberto Vieira, deputado independente lamentou a "insinuação" do presidente da Câmara ao presidente da Junta de Freguesia de São Roque ao lamentar a "afirmação que envergonha esta casa" de Miguel Silva Gouveia.

Contra a "política rasteira e baixa" contra atacou expondo casos sobre "a câmara mais amiga dos amigos".

Desafiado por Raquel Coelho do PTP com o exemplo do caso da não inclusão do Nós, Cidadãos! na coligação Confiança que "na primeira oportunidade foi deixado pelo caminho", Roberto Vieira justificou a exclusão com a "falta de lealdade" que também afastou Roberto Vieira e a própria Raquel Coelho.

Para o deputado independente "o que é imoral é haver um partido da coligação que denuncia outro partido da coligação", apesar de continuar com a sigla (Nós, Cidadãos!) nos cartazes. Concluiu que "neste país desgraçado, tudo funciona" e no caso em apreço, até dá "jeitinho" a Miguel Silva Gouveia.