Os atletas profissionais vão ser testados e vacinados antes do início da época. Atenciosamente garantia foi dada por Pedro Ramos durante a visita desta manhã aos laboratórios do Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, entidade com quem o Marítimo tem um protocolo que prevê o acompanhamento dos seus jogadores em termos de avaliação física.

Para o secretário com a pasta da Saúde, o regresso do público aos estádios é normal, embora não deixe de criticar as excepções que foram permitidas por Portugal nas competições europeias no mês passado.

O governante deu conta da preocupação adicional das autoridades de saúde regionais com os atletas no início da época, razão pela qual serão novamente implementados os testes, bem como a vacinação contra a covid-19 a este nicho populacional.