Ponta do Sol e Porto Santo com risco elevado de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca a ilha do Porto Santo e parte do concelho da Ponta do Sol com risco elevado de incêndio.

A maioria da costa sul da Madeira encontra-se em risco moderado de incêndio.

Os dados são disponibilizados pelo IPMA e têm por base a medição de uma série de parâmetros que permitem "estimar o perigo de incêndio a partir do estado dos diversos combustíveis presentes no solo florestal".