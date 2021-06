Nova gare marítima no Cais Norte do Porto do Funchal já tem escalas agendadas

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visitou esta segunda-feira, 28 de Junho, as obras de construção da gare marítima no Cais Norte do Porto do Funchal. Acompanhado de Paula Cabaço, presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) e Patrícia Dantas, adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação, o governante destacou a importância desta infraestrutura, que vem dar “mais comodidade e qualidade aos passageiros” que desembarcam na Região, já que não precisam de “sair do local onde o navio desembarca”.

O que até ao momento não acontecia, visto que os passageiros que desembarcavam no Cais Norte do Porto do Funchal tinham de ser transportados para a zona sul, através das carrinhas da APRAM, para ser feito o controlo de passageiros.

As novas instalações do Cais 6 vão beneficiar de espaços específicos para o controlo de embarque e desembarque de passageiros, onde estarão presentes entidades como o SEF, a APRAM, a Autoridade Tributária e Aduaneira, a GNR e a Polícia Marítima.

Portanto cria-se aqui uma condição muito positiva de receber os nossos turistas, estamos a falar em quase 50, 60, 70 navios de cruzeiros que nos visitam aqui neste cais norte e que a partir de agora têm melhores condições e condições mais confortáveis. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional

O vice-presidente avançou que a Região tem nove escalas agendadas para o último trimestre deste ano, coincidindo com a conclusão da intervenção. “O curioso é que no período de Outubro a Dezembro, para o último trimestre deste ano, já temos agendadas nove escalas no terminal norte, usando e beneficiando destas instalações”.

Até lá a Região não deve receber outros navios de cruzeiros para além 'World Voyager', que tem feito a ligação Açores, Canárias e Madeira: "as companhias estão a apresentar propostas para depois do Verão".

A obra que representa um investimento na ordem dos 800 mil euros, tem previsão para estar concluída em Outubro de 2021.