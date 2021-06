Nacional regressa aos trabalhos para a nova temporada na II Liga

O Nacional, equipa que foi despromovida na época passada à II Liga de futebol, deu hoje início aos trabalhos tendo em vista a temporada 2021/22, com os habituais exames físicos e médicos.

O plantel do Nacional vai submeter-se a testes físicos e médicos durante os dois próximos dias, com o trabalho de campo a arrancar na quinta-feira, no complexo do clube, no Funchal.

Da programação da pré-temporada, consta um estágio em Penafiel, entre 16 e 21 de Julho, estando previstos alguns jogos de preparação.

O Nacional está no mercado em busca de treinador, já que Sérgio Vieira, que tinha sido confirmado em Maio como técnico para esta temporada, não assumirá o cargo por motivos de ordem pessoal.

Para já, são reforços os guarda-redes António Filipe e Vágner Silva (ex-Karabakh, do Azerbaijão), o central Pedrão, cuja cláusula de opção de compra foi accionada pelo clube junto ao Palmeiras, o defesa Rafael Vieira (ex-Académica) e os médios Vítor Gonçalves (ex-Casa Pia) e Jota (ex-Leixões), estes dois últimos um regresso ao clube.

Transitam da época passada os guarda-redes Daniel Guimarães e Rui Encarnação, os defesas Kalindi, Rúben Freitas, Júlio César, Rui Correia e Witi, os médios Alhassan, Danilovic, Mabrouk Rouai, Vincent Thill e João Camacho e os avançados Dudu, Bryan Róchez e Gergely Bobál.

Confirmadas estão as saídas dos guarda-redes Riccardo Piscitelli e Seydou Sy, do defesa Lucas Kal, dos médios Nuno Borges, Larry Azouni, Rúben Micael, que terminou a carreira, Vincent Koziello, e Éber Bessa e dos avançados Kenji Gorré, Pedro Mendes, Marco Matias e Brayan Riascos.