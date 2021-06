Itália liberta navio humanitário Open Arms após dois meses de atracagem forçada

A Itália autorizou o retorno ao mar do navio humanitário Open Arms, após bloqueá-lo em cais por dois meses, alegando que não atendia às normas de segurança, anunciou a ONG espanhola que o freta.

A ONG Open Arms saudou a decisão e, em comunicado, adiantou que o navio seguirá agora para Espanha para manutenção, antes de retomar suas missões de resgate a migrantes no Mediterrâneo.

O navio ficou retido no porto siciliano de Pozzallo em 17 de abril, após uma inspeção da guarda costeira italiana, que declarou que não cumpria as regras de navegação.

A ONG espanhola afirmou que em causa estavam apenas "pequenas irregularidades técnicas que foram rapidamente resolvidas pela tripulação". "As autoridades competentes recusaram-se durante semanas a inspecionar novamente o navio para verificação", de acordo com a Open Arms.

As ONGs acusam regularmente a Itália de imobilizar navios humanitários.

Segundo a Open Arms, os barcos-ambulância das ONGs presentes no Mediterrâneo foram inspecionados dez vezes desde maio de 2020 e bloqueados oito vezes, em comparação com oito inspeções e uma imobilização entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020.

Desde o início do ano, 691 migrantes morreram tentando fazer a travessia entre o Norte da África e a Itália ou Malta, contra 239 no mesmo período de 2020, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).