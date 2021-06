Malta desce para "cinzento" na cotação do registo internacional de navios

A Financial Action Task Force (FATF) decidiu, esta quarta-feira (23 de Junho), colocar Malta na 'lista cinzenta' do Port State Control (organismo que avalia a qualidade dos navios e das tripulações dos armadores mundiais por registos).

O impacto nos serviços financeiros e sectores bancários de Malta, bem como na sua atractividade para o investimento estrangeiro, pode ser grave. Quem poderá beneficiar com isso é a Madeira, já que o Centro Internacional de Negócios (CINM) é uma praça concorrente à maltesa.

Recorde-se que, no sentido inverso, a bandeira portuguesa subiu esta semana mais duas posições no Port State Control. Essa melhoria é um reflexo do que está a acontecer com os navios inscritos do Registo Internacional de Navios da Madeira (RIN-MAR), que é responsável pela quase totalidade de navios de bandeira portuguesa.

Portugal consta na White List ('lista branca) do MoU de Paris, que contempla as bandeiras de melhor performance, tendo em 2020 subido para a 24ª posição do ranking mundial.

Conforme avança hoje a imprensa de Malta, a votação da FATF realizou-se, esta tarde, durante uma sessão plenária.

Além de Malta, a Roménia desce também para a 'lista cinzenta' do Port State Control. Tal significa que os dois países (os primeiros Estados-membros da União Europeia a merecer esta categorização) serão colocados sob uma monitorização mais 'apertada'.

Quando um país é colocado na 'lista cinza' é lhe atribuído um plano de acção que deve ser implementado dentro de um prazo específico.

O plenário FATF termina na sexta-feira, dia 25 de Junho, pelo que o anúncio público desta decisão, não será oficialmente divulgado até esta data.