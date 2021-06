Contribuições à Segurança Social atingem 85 milhões

As contribuições à Segurança Social atingiram os 85 milhões de euros, no mês de Abril, o valor mais alto dos últimos 16 meses na Região, o que revela recuperação económica, mas que exclui os trabalhadores independentes. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Destaque para a imunização total em marcha no Porto Santo. Foram montados 5 postos no Centro de Congressos do Porto Santo para vacinar 2 mil pessoas este fim-de-semana, numa operação que até envolveu o padre. Já Gouveia e Melo descarta reforço de vacinas para a Região. As questões relacionadas com a covid-19 podem ser encontradas nas páginas 10 e 11 desta edição.

No sector do Turismo, boas notícias para a Madeira que, a partir do dia 30 de Junho, volta a integrar a 'lista verde' do Reino Unido. Desta forma, tal como pode ler na página 2, os passageiros estão dispensados de cumprir quarentena, no regresso a terras britânicas.

Na Justiça, as dúvidas sobre morada provocam levantamento de imunidade a deputado. Saiba sobre quem estamos a falar na página 5.

Por fim, destaque para os eventos e a cultura com um projecto inédito que ‘leva’ arraiais a casa. 'Coreto’ estreia hoje em formato on-line. Ainda nesta edição, a Porta 33 dá vida à ‘Escola da Vila’, no Porto Santo. Para descobrir nas páginas 28 e 30.

